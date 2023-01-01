Ещё два автобусных маршрута в Перми перейдут на работу без кондукторов С 29 июля нововведение будет действовать на маршрутах № 40 и 47 Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

С субботы, 29 июля, ещё два автобусных маршрута в Перми переходят на бескондукторную систему оплаты проезда. Это маршруты № 40 «Пермь II — М/р Нагорный — Автопарк» и № 47 «Мачтобаза — Порт Пермь — М/р Нагорный». Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Перми.

Оплата проезда в этих маршрутах будет доступна по банковским и транспортным картам, через QR-код и приложение «Транспортная карта Пермь». Билет за наличные можно будет приобрести у водителя.

Сейчас в 61-м городском маршруте введена бескондукторная система. С 26 июня на работу без кондукторов перешли автобусы маршрута № 13.

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