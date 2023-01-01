Максим Артамонов С 26 июня в Перми автобусы 13 маршрута перейдут на бескондукторную оплату проезда Сейчас 60 маршрутов работают по такой системе Поделиться Твитнуть

Алиса Окулова

В Перми ещё один автобусный маршрут будет ездить без кондукторов. С 26 июня автобусы №13 переходят на бескондукторную систему обслуживания, сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на городской департамент транспорта.

Для оплаты проезда пассажиры могут воспользоваться стационарными валидаторами, QR-кодами или оплатить проезд наличными у водителя.

В гортрансе напомнили, что штраф за безбилетный проезд составляет 2500 руб., а за повторное нарушение — 5000 руб. Сумма штрафа была увеличена в этом году. Ранее она составляла 500 руб.

По данным дептранса, в Перми 60 маршрутов работают по бескондукторной системе оплаты проезда.

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