В Пермском крае начинается период жаркой погоды до +34 градусов Дожди и грозы пройдут только местами Поделиться Твитнуть

В Пермский край после двухнедельного прохладного периода возвращается жаркая и сухая погода. Грозы и кратковременные дожди возможны лишь местами. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на ГИС-Центр ПГНИУ.

Уже сегодня температура воздуха в южных районах может достичь +30 градусов, в Перми воздух прогреется до +29. В субботу жаркая погода установится на большей части края. Днём будет до +31. В воскресенье жара ещё усилится — на большей части края днём ожидается +29˚…+33˚, в Перми будет до +31˚…+32˚,

Пик жары придётся на понедельник, 31 июля. Максимальная температура днём в Перми может достичь +32…+33 градусов, а на юге — до +34 градусов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.