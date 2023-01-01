Среди многодетных семей Перми распределят 70 земельных участков недалеко от города Поделиться Твитнуть

В четверг, 17 августа, в большом зале библиотеки им. Пушкина (ул. Петропавловская, 25) состоится жеребьёвка среди многодетных семей Перми по распределению 70 участков на территории д. Шуваята Фроловского поселения Пермского МО.

Как отметили в пермской мэрии, предоставление участков недалеко от Перми (менее 20 км) стало возможным благодаря взаимодействию горадминистрации с правительством Пермского края.

Как пишет «Рифей», площади участков варьируются от 556 до 600 кв. м. На них можно строить дома площадью не более 30% от размера участка и не выше трёх этажей. Есть возможность подключения к электро- и газоснабжению.

Заявление и документы на жеребьёвку необходимо подать до 13 час. 11 августа в департамент социальной политики (ул. Газеты «Звезда», 9).

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