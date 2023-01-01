В Пермском крае за неделю на 10-20 копеек выросли цены на бензин и дизтопливо Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Росстата, с 18 по 24 июля в Пермском крае зафиксирован рост цен на дизельное топливо и все марки бензина.

Так, литр АИ-95 стал стоить на АЗС региона в среднем 53,14 руб. (+0,21 руб. по сравнению с позапрошлой неделей), АИ-92 — 48,85 руб. (+0,19 руб.), АИ-98 — 63,47 руб. (+0,03 руб.), дизельное топливо 59.98 руб. (+0,11 руб.).

Всего за прошлую неделю рост цен на бензин зафиксирован в 81 субъекте РФ.

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