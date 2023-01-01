Реальная зарплата в Пермском крае в мае оказалась выше, чем год назад, на 13,6% Средний заработок в последний весенний месяц приблизился к 59,8 тысячи рублей Поделиться Твитнуть

По данным Пермьстата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в Пермском крае за май 2023 года сложилась в размере 59 798,5 руб. По отношению к АППГ её рост составил 16,6%. Реальная же заработная плата в мае 2023-го выросла за год на 13,6%.

За январь-май 2023 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата составила 55,6 тыс. руб., увеличившись по сравнению с АППГ на 13,6%, или, с учётом инфляции, на 7,4%.

Всё также сохраняется значительная дифференциация зарплат по видам экономической деятельности.

Так, в мае за работу в области информации и связи в среднем платили по 88,7 тыс. руб., в сфере добычи полезных ископаемых — почти 87 тыс. руб., за финансовую и страховую деятельность — 79,3 тыс. руб.

В конце рейтинга оказались риелторы со средней зарплатой 32 тыс. руб., работники гостиниц и предприятий общественного питания — 35,2 тыс., сельского хозяйства — 37 тыс. руб.

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