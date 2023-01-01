С сентября кондитерская фабрика «Пермская» начнёт поставки продукции в КНР В 2023 году возобновились отгрузки в Армению, Азербайджан, Грузию и Эстонию Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Кондитерская фабрика «Пермская» планирует подписание соглашения о сотрудничестве с компаниями КНР и экспорте своей продукции. Об этом сообщили в минэкономразвития региона. К поставкам экспортёр приступит в сентябре 2023 года.

«По КНР сейчас мы находимся на подписании договора с двумя контрагентами, у которых есть интерес к ассортименту традиционных конфет и вафельной продукции, — прокомментировал информацию руководитель отдела продаж фабрики Николай Урахов. — Планируется, что поставки будут осуществляться не менее одного 40-футового контейнера в месяц, что позволит получить порядка 3 млн руб.».

Николай Урахов также отметил, что, поскольку китайские компании являются новыми партнёрами для фабрики, на первоначальном этапе работы планируются небольшие объёмы поставок.

По словам руководителя, в 2023 году возобновились отгрузки пермской кондитерской продукции в Армению, Азербайджан, Грузию и Эстонию.

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