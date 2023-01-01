Максим Артамонов В Перми ночью произошёл пожар в долине Егошихи Никто не пострадал Поделиться Твитнуть

В ночь на 27 июля в логу у речки Егошихи на бульваре Гагарина вспыхнул пожар — там загорелся сарай. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В ведомстве уточнили, что сообщение о пожаре поступило в экстренные службы 27 июля в 2:34. По прибытию к месту вызова огнеборцы установили, что горит дощаное строение. В тушении принимали участие 23 спасателя и четыре спецмашины.

Пожар был локализован в 2:45, а горение ликвидировано в 2:51.

Площадь пожара составила 24 кв м. Во время происшествия никто не погиб и не пострадал

По предварительным данным, причина пожара была связана с неосторожным обращением с огнём.

В МЧС напомнили, что при обнаружении пожаров граждане обязаны немедленно уведомлять об этом пожарную охрану на телефонам: 01, 101, 112

Напомним, это уже не первое происшествие с огнём в долине Егошихи за последние три месяца. Так, днём 6 мая в районе Южной дамбы на бульваре Гагарина вспыхнул сильный пожар, и огонь начал быстро распространяться по склону. Тогда пожар тушили 30 спасателей — горели сухая трава, мусор, заброшенные строения и гаражи. В ходе тушения пожарные спасли один мотоцикл, два автомобиля и эвакуировали четыре газовых баллона.

В этот же день на бульваре Гагарина, 56 загорелась лоджия на 12-м этаже. В итоге сгорели две квартиры. В МЧС сообщили, что пожары в квартире и логу не связаны.

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