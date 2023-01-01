В Пермском крае пропала 13-летнняя девочка Объявлены поиски Поделиться Твитнуть

Поисковый отряд «Регион59» просит помочь в установлении местонахождения 13-летней жительницы Лысьвы Алисы Черных. В среду, 26 июля, около 13:30 она ушла из дома по ул. Шмидта и пропала.

Приметы: рост 153 см, худощавого телосложения, светлый волосы, голубые глаза. Была одета в футболку и шорты черного цвета.

Всех, кто что-либо знает о местонахождение Алисы Черных, просят звонить по телефонам: 02, 102, 112, 8-912-880-41-60 (волонтёры), +7(342)241-36-40 (Бюро регистрации несчастных случаев).

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