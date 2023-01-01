Алёна Бронникова Десять нелегальных кредиторов в Пермском крае незаконно выдавали займы населению Всего в России в первом полугодии было выявлено 847 таких организаций Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За первые шесть месяцев 2023 года в Прикамье Банк России выявил 10 участников финансового рынка с признаками нелегальной деятельности. Все они незаконно выдавали займы жителям региона. Всего по стране с января по июнь было выявлено 847 таких организаций, что на 28% больше, чем за АППГ. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского отделения Уральского ГУ Банка России.

Пренебрегая установленными законодательством нормами, нелегальные кредиторы могут выдавать деньги под завышенные проценты и использовать преступные схемы, чтобы завладеть имуществом клиентов.

«Чтобы избежать негативных последствий, гражданам необходимо быть предельно внимательными при заключении финансовой сделки — изучить договор займа и проверить легальность работы кредитора. Точно так же следует поступать при оформлении займа онлайн, поскольку чёрные кредиторы всё чаще действуют в интернете. Они предлагают займы в социальных сетях, мессенджерах, на онлайн-досках объявлений», — рассказал управляющий Отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков.

Все участники финансового рынка обязаны состоять в госреестрах или иметь лицензию на соответствующую деятельность. Список компаний с признаками нелегальной деятельности публикуется на сайте Банка России.

За первый квартал текущего года в Прикамье было выявлено пять организаций, незаконно выдававших кредиты. Жителям напоминают о необходимости убедиться в прозрачности финансовой организации, прежде чем принимать решение об оформлении кредита или займа.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.