Максим Артамонов В Пермском крае пять банков незаконно выдавали кредиты Всего в России 1,2 тысячи финорганизаций с признаками нелегальной деятельности Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В первом квартале этого года в Пермском крае Банк России выявил пять нелегальных участников финансового рынка. Все они незаконно выдавали займы жителям региона. Всего по стране за три месяца 2023 года было выявлено 1,2 тыс. таких организаций с признаками нелегальной деятельности, что на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе пермского отделения Уральского ГУ Банка России.

Согласно российскому законодательству, оказывать услуги по выдаче займов могут микрофинансовые организации, ломбарды и кредитные потребительские кооперативы. Однако они должны состоять в реестрах Банка России. Пять компаний, которые незаконно выдавали кредиты, не соблюдали это условие.

По словам управляющего Отделением Банка России по Пермскому краю Алексея Моночкова, брать деньги у нелегалов опасно: они могут начислять огромные проценты, а если будут просрочки, то эти организации «будут выбивать долги шантажом и угрозами».

«Нередко они даже специально создают такие условия, чтобы человек не мог погасить заём вовремя. Например, указывают неверные реквизиты для оплаты или дают неточный график платежей. В результате набегают ещё и штрафы. Если заём был обеспечен имуществом, клиент нелегальной финансовой организации рискует его потерять», — пояснил он.

Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке публикуется на сайте Банка России. Это делается для того, чтобы своевременно предупредить граждан о рисках и предотвратить возможный ущерб от действий нелегалов.

В пермском отделении Уральского ГУ Банка России рекомендуют сначала убедиться в прозрачности финансовой организации, а уже потом принимать решение об оформлении кредита или займа.

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