В Перми женщина за рулём парализовала движение трамваев Она решила проехать по трамвайным путям на ул. Уральской и застряла Поделиться Твитнуть

В среду, 26 июля, женщина-водитель легкового автомобиля парализовала движение трамваев по ул. Уральской в Перми. Как сообщает ВЕТТА, она заехала на трамвайные пути и застряла.

В соцсетях появилась и видеозапись с места происшествия. О причинах странного манёвра не сообщается.

В результате ДТП произошла задержка в движении трамваев № 4, 8 и 11.

Как сообщили в дептрансе, с автомобилиста будет взыскана денежная компенсация за простой общественного транспорта.

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