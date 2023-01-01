В Перми женщина за рулём парализовала движение трамваев
Она решила проехать по трамвайным путям на ул. Уральской и застряла
В среду, 26 июля, женщина-водитель легкового автомобиля парализовала движение трамваев по ул. Уральской в Перми. Как сообщает ВЕТТА, она заехала на трамвайные пути и застряла.
В соцсетях появилась и видеозапись с места происшествия. О причинах странного манёвра не сообщается.
В результате ДТП произошла задержка в движении трамваев № 4, 8 и 11.
Как сообщили в дептрансе, с автомобилиста будет взыскана денежная компенсация за простой общественного транспорта.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.