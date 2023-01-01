Зарплатные ожидания жителей Прикамья за год выросли на 5 тысяч рублей В ПФО и России в целом — более чем на 6 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В июне 2023 года средняя ожидаемая зарплата соискателей из Пермского края составила 44 379 руб. (+5,2 тыс. руб. к июню 2022 года). Об этом, проанализировав резюме жителей Прикамья, сообщили в службе исследований hh.ru.

При этом зарплатные ожидания в зависимости от профессиональной принадлежности увеличивались неравномерно. Так, аппетиты высшего и среднего менеджмента выросли сразу на 14 509 руб. — с 78 516 руб. в июне 2022-го до 93 025 руб. в июне 2023-го. Это самое большое среднее вознаграждение за работу. На 14,4 тыс. руб. больше, в среднем 66,4 тыс., захотели получать строители, на зарплату на 11 тыс. больше рассчитывают специалисты по добыче сырья (63,5 тыс. руб.). Падение зарплатных ожиданий не зафиксировано ни в одной профсфере.

Прежние опросы показывали, что только 41% соискателей из Пермского края готов согласиться на более низкую зарплату, чем указана у них в резюме.

Для сравнения: по России в целом зарплатные ожидания выросли на 6212 руб. (до 57 936 руб.), по Приволжскому федеральному округу — на 6635 руб. (до 46 527 руб.).

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