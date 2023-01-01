Девелопер инновационных жилых кварталов «Железно» заходит в Пермь Поделиться Твитнуть

Девелопер «Железно», специализирующийся на строительстве умных среднеэтажных мини-городов с развитой инфраструктурой и высоким уровнем сервиса, в 2023 году приступает к первому проекту в Перми.

«Железно» была основана в 2011 году, на сегодня компания присутствует в Кирове, Ульяновске, Ижевске, Екатеринбурге, Пермь стала пятым городом. В активе «Железно» 9 реализованных проектов и 7 на стадии строительства.

Все проекты застройщика объединяет научный подход и современные решения в строительстве и благоустройстве. Каждый становится отраслевым стандартом в своём сегменте и демонстрирует высокий уровень технологических инноваций. «Железно» регулярно входит в ТОП-5 самого престижного всероссийского рейтинга Единого ресурса застройщиков – «по потребительским качествам жилья».

В рамках Российской строительной недели-2023 проекты «Железно» в самой представительной отечественной премии в области жилой недвижимости ТОП ЖК-2023 получили рекордные пять золотых наград.

Один из продуктовых принципов «Железно»: у каждого жителя должно быть право на небо и солнце, поэтому компания строит соразмерные кварталы переменной этажности. В таких домах не более 250 жителей, что позволяет знать соседей в лицо. Благодаря этому у жителей повышается социальная ответственность и создаётся атмосфера добрососедства.

Все проекты «Железно» сдаются в срок или ранее, это подтверждается неизменным рейтингом надёжности «5» от Единого ресурса застройщиков.

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