Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Сайт трёхсотлетия Перми набрал в июне 145 тысяч просмотров В группе юбилея ВКонтакте охват постов превысил 380 тысяч Поделиться Твитнуть

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На заседании правительства Пермского края 26 июля глава краевого минкульта Алла Платонова обнародовала данные о том, как реагирует на информацию о событиях 300-летия Перми интернет-сообщество. По данным министра, сайт perm-300.ru за июнь набрал 145 тыс. просмотров, 40% из них иногородние: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Челябинск, Нижний Новгород.

В группе юбилея ВКонтакте охват постов превысил 380 тыс. человек. У юбилейного телеграм-канала 7 тыс. подписчиков и до 200 тыс. просмотров постов в день.

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