В Арбитражном суде Пермского края в 1,5 раза выросло количество дел о банкротстве И почти вдвое — о взыскании платежей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Арбитражном суде Пермского края подвели итоги работы за первое полугодие 2023 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество поступивших исковых заявлений незначительно уменьшилось и составило 16 374, при этом рассмотрено 14 790 дел, что на 6,6% больше АППГ.

На 32% выросло количество споров о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда. На 74,7 % выросло количество споров о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам банковского счёта, о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств при осуществлении расчётов. На 87 % возросло количество споров, связанных с применением налогового законодательства.

Практически в два раза (на 93 %) увеличилось количество дел о взыскании с организаций и граждан обязательных платежей и санкций. На 51,8 % выросло количество дел о несостоятельности (банкротстве).

Снизилось количество двух видов споров: о привлечении к административной ответственности (на 55,6 %) и об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности (на 87,8 %).

Как сообщили в пресс-службе арбитража, наблюдается существенный рост нагрузки на судей: с 120,5 дел за месяц на одного судью до 152,4 дел.

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