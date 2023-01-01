Скончался директор Пермского краевого студенческого спортивного союза Сергею Соловьёву было 47 лет Поделиться Твитнуть

Сергей Соловьёв

ПГНИУ

Скоропостижно скончался исполнительный директор Пермского краевого студенческого спортивного союза и директор Спортивного клуба «Универ» ПГНИУ Сергей Соловьёв. Об этом сообщили в госуниверситете и выразили искренние соболезнования родным и близким.

Сергею Соловьёву было 47 лет.





Спортивный клуб «Универ» он возглавил в 2017 году. Создал одноимённый футбольный клуб, который шесть лет является бессменным участником высшего дивизиона Национальной студенческой футбольной лиги.

В 2023 году Соловьёв был награждён почётной грамотой Российского футбольного союза за значимый вклад в развитие студенческого футбола в РФ.

Похороны Сергея Соловьёва состоятся 27 июля.





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