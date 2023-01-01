Скончался директор Пермского краевого студенческого спортивного союза
Сергею Соловьёву было 47 лет
Скоропостижно скончался исполнительный директор Пермского краевого студенческого спортивного союза и директор Спортивного клуба «Универ» ПГНИУ Сергей Соловьёв. Об этом сообщили в госуниверситете и выразили искренние соболезнования родным и близким.
В 2023 году Соловьёв был награждён почётной грамотой Российского футбольного союза за значимый вклад в развитие студенческого футбола в РФ.
Похороны Сергея Соловьёва состоятся 27 июля.
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