Скончался директор Пермского краевого студенческого спортивного союза

Сергею Соловьёву было 47 лет

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Сергей Соловьёв

Сергей Соловьёв
  ПГНИУ

Скоропостижно скончался исполнительный директор Пермского краевого студенческого спортивного союза и директор Спортивного клуба «Универ» ПГНИУ Сергей Соловьёв. Об этом сообщили в госуниверситете и выразили искренние соболезнования родным и близким.

Сергею Соловьёву было 47 лет. 

Спортивный клуб «Универ» он возглавил в 2017 году.  Создал одноимённый футбольный клуб, который шесть лет является бессменным участником высшего дивизиона Национальной студенческой футбольной лиги. 

В 2023 году Соловьёв был награждён почётной грамотой Российского футбольного союза за значимый вклад в развитие студенческого футбола в РФ.

Похороны Сергея Соловьёва состоятся 27 июля. 


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