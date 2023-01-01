Максим Артамонов Муниципалитеты Пермского края получат почти 100 новых автобусов Деньги на их покупку выделят из федерального бюджета Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Пермский край вошёл в число регионов, которым предоставят специальный казначейский кредит для обновления автомобильного пассажирского транспорта. Регион получит почти 900 млн руб. на приобретение 16 автобусов для территорий края. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Деньги на приобретение техники будут выделены из федерального бюджета в бюджет Пермского края в этом году. Закупить новые автобусы муниципалитетов Прикамья планируется до февраля 2024 года.

Работать новые автобусы будут в местных муниципальных автопарках. Перечень муниципалитетов сформирован на основе заявок о потребности. Среди 98 единиц техники — автобусы малого, среднего и большого классов.

За последние два года в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Пермский край были доставлены 143 новых автобуса. Работу в этом направлении продолжается.

В прошлом году Пермский край оказался в числе регионов-участников федерального инвестпроекта комплексного развития электротранспорта. Его инициатором выступило Правительство РФ совместно с государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ. За счёт этого в Пермском крае будет обновлена инфраструктура и закуплены 44 новых трамвая и 16 электробусов.

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