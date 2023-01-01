В Пермском крае отремонтируют разрушающиеся декорации к фильму «Сердце пармы»
Подрядчик должен будет укрепить конструкции объекта
В Пермском крае закончена экспертиза состояния декораций к фильму «Сердце пармы» и составлена сметная документация. Об этом со ссылкой на администрацию Губахинского округа сообщает «Наша Губаха».
Сейчас чиновники совместно с работающим на территории туроператором решают вопрос финансирования. Подрядчик должен будет укрепить конструкции объекта — 84-метровую деревянную крепость, храм, кельи монастырского холма, и провести текущий ремонт.
Напомним, декорации, изображающие Чердынь XV века, были созданы для съёмок фильма «Сердце пармы» в 2019 году. Они находятся недалеко от Губахи.
С 2020 года туристы начали жаловаться на частичное разрушение конструкций.
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