В Пермском крае отремонтируют разрушающиеся декорации к фильму «Сердце пармы» Подрядчик должен будет укрепить конструкции объекта Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае закончена экспертиза состояния декораций к фильму «Сердце пармы» и составлена сметная документация. Об этом со ссылкой на администрацию Губахинского округа сообщает «Наша Губаха».

Сейчас чиновники совместно с работающим на территории туроператором решают вопрос финансирования. Подрядчик должен будет укрепить конструкции объекта — 84-метровую деревянную крепость, храм, кельи монастырского холма, и провести текущий ремонт.

Напомним, декорации, изображающие Чердынь XV века, были созданы для съёмок фильма «Сердце пармы» в 2019 году. Они находятся недалеко от Губахи.

С 2020 года туристы начали жаловаться на частичное разрушение конструкций.

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