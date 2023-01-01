В Пермском крае сотрудница банка похитила у пенсионеров более 30 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Пермском крае в суд направлено уголовное дело о хищении денежных средств с банковских счетов вкладчиков-пенсионеров. На скамье подсудимых окажется бывшая работница одного из крупнейших банков России.

Как установило следствие, она, являясь старшим менеджером-операционистом Пермского филиала банковского учреждения, в течение лета 2022 года создавала от имени вкладчиков видимость операций по переводу средств с одного счёта на другой, а потом зачисляла на свой личный счёт. Деньги женщина похищала у пенсионеров из Пермского края и соседнего региона. Всего, совершив 15 преступлений, обвиняемая похитила более 30 тыс. руб.

Украденные средства обвиняемая уже вернула. Уголовное дело рассмотрят по существу в Чайковском городском суде. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

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