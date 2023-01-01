Алёна Бронникова Власти Пермского края определили поставщика транспортных услуг для депутатов Госдумы Контракт заключён на 4,95 млн рублей Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Победителем в конкурсе минзакупок Пермского края на оказание транспортных услуг для российского сенатора и депутатов Госдумы Федерального Собрания на территории города и региона стало пермское ООО «Управление бизнес-авиацией и наземным транспортом по Пермскому краю» (ООО «УБАиНТ ПК»). Информация опубликована на сайте госзакупок.

В конкурсе приняли участие две организации. Цена в ходе торгов не изменилась, оставшись в размере 4,95 млн руб. Оплата услуги за один час составляет 796 руб., согласно проекту контракта. Сейчас документ находится в стадии подписания поставщиком.

Ранее стало известно о том, что заказчиком выступает администрация губернатора Прикамья. Срок оказания услуг — с даты заключения договора до 20 ноября 2025 года. Финансирование будет выделено из федерального бюджета. Исполнитель должен будет предоставить чёрные седаны не старше 2017 г.в. с системой кондиционирования салона или климат-контроля. Одновременно могут потребоваться до восьми машин.

ООО «УБАиНТ ПК» зарегистрировано в январе 2016 года. По данным checko.ru, руководителем и учредителем является предприниматель Наталья Волкова, на которую зарегистрирована ещё одна организация ООО «УБАиНТ», действующая с 2010 года. Деятельность обеих компаний связана с пассажирскими перевозками, воздушным транспортом и такси, лизингом транспортных средств.

«УБАиНТ ПК» выиграло 12 госконтрактов на общую сумму 28,9 млн руб. Договоры с компанией ранее уже заключали омбудсмен по правам человека, администрация губернатора, минобразования и минэкономразвития Пермского края. Кроме того, компания предоставляет услуги vip-такси Linta Car’s в Перми, Сочи, Геленджике, Анапе и Крыму.





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