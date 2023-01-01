Алёна Бронникова
Власти Пермского края готовы выделить почти 5 млн рублей на перевозку депутатов Госдумы
Исполнитель должен будет предоставить до восьми автомобилей одновременно
Минзакупок Пермского края объявило конкурс на оказание транспортных услуг для российского сенатора и депутатов Госдумы Федерального Собрания на территории региона. Информация появилась на сайте госзакупок.
Начальная цена — 4,95 млн руб. Заявку можно подать до 19 июля. Итоги подведут к 21 числу этого же месяца.
В проекте контракта указано, что заказчиком выступает администрация губернатора Прикамья. Срок оказания услуг — с даты заключения договора до 20 ноября 2025 года. Финансирование будет выделено из федерального бюджета. Исполнитель должен будет предоставить чёрные седаны не старше 2017 г.в. с системой кондиционирования салона или климат-контроля. Одновременно могут потребоваться до восьми машин. Заявки будут разовыми, как в рабочие дни, так и в выходные.
«Автотранспортное средство должно быть предоставлено в течение 60 минут с момента получения диспетчером Исполнителя заявки Заказчика. В случае выезда за пределы Перми заявка направляется посредством электронной почты не менее чем за один час до предполагаемой поездки. Отсчёт времени оказания услуг начинается с момента прибытия автомобиля, но не ранее назначенного времени, и заканчивается в момент высадки пассажира в назначенном месте», — сообщается в документации.
В июне гордума Перми провела конкурс на оказание услуг по перевозке пассажиров легковым транспортом. Депутаты готовы были выделить до 19 млн руб. на пять машин бизнес-, эконом-класса и повышенной проходимости.
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