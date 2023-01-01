Алёна Бронникова Власти Пермского края готовы выделить почти 5 млн рублей на перевозку депутатов Госдумы Исполнитель должен будет предоставить до восьми автомобилей одновременно Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Минзакупок Пермского края объявило конкурс на оказание транспортных услуг для российского сенатора и депутатов Госдумы Федерального Собрания на территории региона. Информация появилась на сайте госзакупок.

Начальная цена — 4,95 млн руб. Заявку можно подать до 19 июля. Итоги подведут к 21 числу этого же месяца.

В проекте контракта указано, что заказчиком выступает администрация губернатора Прикамья. Срок оказания услуг — с даты заключения договора до 20 ноября 2025 года. Финансирование будет выделено из федерального бюджета. Исполнитель должен будет предоставить чёрные седаны не старше 2017 г.в. с системой кондиционирования салона или климат-контроля. Одновременно могут потребоваться до восьми машин. Заявки будут разовыми, как в рабочие дни, так и в выходные.

«Автотранспортное средство должно быть предоставлено в течение 60 минут с момента получения диспетчером Исполнителя заявки Заказчика. В случае выезда за пределы Перми заявка направляется посредством электронной почты не менее чем за один час до предполагаемой поездки. Отсчёт времени оказания услуг начинается с момента прибытия автомобиля, но не ранее назначенного времени, и заканчивается в момент высадки пассажира в назначенном месте», — сообщается в документации.

В июне гордума Перми провела конкурс на оказание услуг по перевозке пассажиров легковым транспортом. Депутаты готовы были выделить до 19 млн руб. на пять машин бизнес-, эконом-класса и повышенной проходимости.





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