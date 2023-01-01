Алёна Бронникова Пермская дума готова потратить 19 млн рублей на автомобильные поездки Заявки на участие в аукционе принимаются до 19 июня Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Константин Долгановский

Пермская городская дума проводит конкурс на оказание услуг перевозки пассажиров легковым автомобильным транспортом. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 19 млн руб. Заявки принимаются до 19 июня, победителя определят 21 июня. Срок оказания услуг — с 1 декабря 2023 по 30 ноября 2025 года.

Согласно техническому заданию, исполнитель должен предоставить пять видов легкового транспорта: три машины бизнес-класса, одну — эконом-класса и ещё одну — повышенной проходимости. За каждой должен быть закреплён водитель с общим водительским стажем не менее трёх лет.

График работы — в будни, с 8 до 19 часов, водителя машины эконом-класса — с 9 до 18 часов. Поездки могут совершаться как в Перми и Пермском крае, так и за пределами региона. Каждый автомобиль должен быть чистым и оснащённым вешалкой для пиджака, щёткой для чистки одежды и губкой для чистки обуви.

В марте администрация Перми провела конкурс на оказание услуг лизинга трёх легковых автомобилей Hyundai Sonata на 31 месяц. Начальная цена контракта составляла 12,2 млн руб.





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