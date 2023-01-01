Олег Антонов

Администрация Перми возьмёт в лизинг три легковых автомобиля

Начальная цена контракта 12,2 млн рублей

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автомоб

фото: carpixel.net

Администрация Перми объявила конкурс на оказание услуг лизинга трёх легковых автомобилей. По информации на сайте госзакупок, начальная цена контракта составляет 12,2 млн руб. Окончание подачи заявок на аукцион — 1 марта 2023 года.

Согласно техзаданию, подрядчику будет необходимо поставить новые леворульные четырёхдверные седаны с автоматической коробкой передач пятого экологического класса в исправном состоянии и готовыми к эксплуатации. Они должны иметь только оригинальные составные части и быть свободным от прав третьих лиц.

Транспорт передаётся в лизинг на 31 месяц. Он приобретается для перевозки чиновников.

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