Олег Антонов Администрация Перми возьмёт в лизинг три легковых автомобиля Начальная цена контракта 12,2 млн рублей Поделиться Твитнуть

Администрация Перми объявила конкурс на оказание услуг лизинга трёх легковых автомобилей. По информации на сайте госзакупок, начальная цена контракта составляет 12,2 млн руб. Окончание подачи заявок на аукцион — 1 марта 2023 года.

Согласно техзаданию, подрядчику будет необходимо поставить новые леворульные четырёхдверные седаны с автоматической коробкой передач пятого экологического класса в исправном состоянии и готовыми к эксплуатации. Они должны иметь только оригинальные составные части и быть свободным от прав третьих лиц.

Транспорт передаётся в лизинг на 31 месяц. Он приобретается для перевозки чиновников.

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