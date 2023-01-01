На трассе Пермь—Екатеринбург загорелось придорожное кафе Погибших и пострадавших нет Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В ГУ МЧС по Пермскому краю рассказали о тушении пожара в придорожном кафе на трассе Пермь—Екатеринбург в Кунгурском муниципальном округе. Возгорание кровли пристройки к точке общепита случилось 24 июля около 13.00.

На тушение огня было направлено 22 чел. личного состава и 6 единиц техники. Ещё до прибытия пожарной охраны самостоятельно эвакуировались 7 чел.

Площадь возгорания составила 4 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

Предварительная причина — отсутствие или несоответствие отступок от дымовой трубы до конструкции здания, сооружения.





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