Андрей Стрельцов «Парма» подписала американского баскетболиста В составе пермской баскетбольной команды появился новый центровой Поделиться Твитнуть

Ричард Соломон

БК «Парма»

Ещё один американский игрок будет выступать за пермский БК «Парма» в новом сезоне. ​ Между пермским клубом и американским центровым Ричардом Соломоном подписано однолетнее соглашение. Как сообщает пресс-служба клуба, игроку 31 год, его рост 208 см.

Ричард Соломон в прошлом сезоне дебютировал в Единой лиге ВТБ, выступая за «Зенит» из Санкт-Петербурга. В 24 матчах он набирал в среднем 7,6 очка (60% двухочковых) и 6,6 подбора за 20 минут на паркете.

Центровой начал профессиональную карьеру в 2014 году в G-лиге НБА, после чего выступал в Японии, Франции и Турции.

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