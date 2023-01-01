За сутки из водоёмов Прикамья извлечены тела двух утонувших местных жителей Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

За сутки 24 июля на водных объектах Пермского края происшествий с гибелью и травмированием людей не зарегистрировано, однако спасателями Пермской краевой службы спасения проведены две операции по извлечению тел ранее утонувших людей. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу минтербеза.

Так, в 17.10 из озера Чёрное в Березниках извлечено тело мужчины, который предположительно утонул 22 июля. А в 17.26 из реки Мошевица под Соликамском достали мужчину, утонувшего 20 июля. Тела погибших переданы сотрудникам полиции.

Во избежание трагических случаев, в министерстве территориальной безопасности Пермского края призвали не пренебрегать соблюдением правил безопасного поведения на воде и в местах массового отдыха у водоёмов.

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