За полгода общественный транспорт Перми перевёз 114,7 млн пассажиров Это на 16,7 млн больше, чем годом ранее Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Как сообщили в мэрии Перми, за первое полугодие 2023 года автобусы и трамваи в краевом центре перевезли 114,7 млн пассажиров. Это на 16,7 млн больше, чем за АППГ.

В администрации отметили, что результата удалось достичь за счёт увеличения числа маршрутов (были открыты маршруты № 17, 37 и 71), количества автобусов на линиях на 25 единиц (сейчас в парке 749 машин), а также за счёт корректировки расписания движения. Всего специалистами департамента было совершено 178 корректировок, они вносились в том числе и по просьбам пассажиров.





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