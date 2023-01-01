Алёна Бронникова В пермском ТЦ за 50 млн рублей продаются арендуемые помещения на втором этаже Общая площадь объектов – 1,1 тысячи квадратных метров Поделиться Твитнуть

В пермском ТЦ «Лето», расположенном в микрорайоне Пролетарский, за 50 млн руб. продаются помещения на втором этаже. В объявлении на сайте «Авито» указано, что их два – 320,1 и 793,5 кв. м.

«В продаже торговая площадь в ТЦ "Лето". Продаются помещения на втором этаже, площадь помещений в продаже – 1 114 кв. м. На сегодняшний день в помещениях сидят арендаторы, некоторые на долгосрочных отношениях», - сообщает автор.

Торговый центр «Лето» был построен и открыт в 2015 году высотой в три этажа. Общая площадь здания – 8,3 тыс. кв. м. Собственники помещений долгое время не исполняли предписания МЧС по устранению нарушений пожарной безопасности. В июле 2022 года суд принял решение о приостановлении деятельности ТЦ. В октябре из-за нарушений его опечатали судебные приставы. В начале ноября, по данным пермских СМИ, он возобновил работу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.