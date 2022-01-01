Из-за нарушений пожарной безопасности в Перми закрыли ТЦ «Лето» Собственники помещений в торговом центре долгое время не исполняли предписания МЧС Поделиться Твитнуть

В Перми суд принял решение закрыть крупный торговый центр «Лето» на ул. Докучаева в Дзержинском районе. Причина — выявленные нарушения пожарной безопасности.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края, собственники помещений в торговом центре долгое время не исполняли предписания МЧС. Кроме того, у руководства ТЦ отсутствовала проектная документация о соответствии торгового центра действующим техническим регламентам.

Деятельность ТЦ «Лето» приостановлена до устранения выявленных нарушений пожарной безопасности. 6 июля апелляционная судебная инстанция оставила данное решение в силе.

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