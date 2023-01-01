Максим Артамонов В Перми взорвали башню котельной бывшего велозавода «Велта» Видео сноса распространили в соцсетях Поделиться Твитнуть

Скриншот видео telegram-канал "Пермь с огоньком"

В Перми в ночь на 25 июля демонтирована дымовая труба котельной ВК-1, которая находилась в Свердловском районе по ул. Героев Хасана, 105. Видеозапись момента обрушения появилась в telegram-канале «Пермь с огоньком».

Котельная принадлежала бывшему велозаводу «Велта». В 2013 году её вывели из эксплуатации, но городские власти поддерживали её в рабочем состоянии.

По данным газеты «Коммерсантъ-Прикамье», в 2019 году котельную купило за 79 млн руб. пермское ООО «Уралоптинструмент», владельцем которого является предприниматель Герасим Солощенко.

Демонтаж оборудования начался в 2021 году. Планировалось, что на освободившейся территории будет построено новое предприятие.

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