МЧС предупредило жителей Пермского края о дождях, грозах и тумане 25 июля Поделиться Твитнуть

В ГУ МЧС по Пермскому краю предупредили жителей региона о неблагоприятных погодных условиях в ближайшие сутки 25 июля. Ссылаясь на данные синоптиков, в ведомстве сообщили, что в отдельных районах Прикамья пройдут дожди с грозами, местами ожидается туман.

При этом округа, где наиболее вероятны погодные катаклизмы, не называются.

В МЧС по региону призвали водителей строго соблюдать скоростной режим, избегать резких торможений, а пешеходов — быть внимательнее при переходе дорог и улиц.

«В период грозы рекомендуется воздержаться от прогулок и поездок», — цитирует ведомство ТК «Рифей».

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