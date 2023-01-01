Начался приём заявлений на участие в электронном голосовании на выборах в Прикамье Подать заявку можно до 5 сентября Поделиться Твитнуть

ПАО «МегаФон»

С понедельника, 24 июля, начался приём заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах в Пермском крае в сентябре 2023 года, об этом сообщили в крайизбиркоме.

Принять в нём участие смогут более 200 тыс. избирателей Горнозаводского, Кизеловского, Краснокамского, Оханского, Чайковского и Чусовского городских округов, а также части Индустриального района Перми, на территории которых проходят выборы в местные думы, довыборы депутата Законодательного собрания Пермского края по 17 округу и довыборы в Пермскую городскую думу по округу № 5.

Заявку на участие в дистанционном электронном голосовании можно подать через подтверждённую учётную запись в личном кабинете портала «Госуслуги» в разделе «Выборы» или по ссылке https://www.gosuslugi.ru/600307/1/form.

Подача заявлений избирателей на ДЭГ через портал Госуслуги продлится до 5 сентября 2023 года.

В период подачи заявлений в крайизбиркоме работает горячая линия для консультации избирателей по вопросам ДЭГ по тел. 8-902-795-23-03.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Пермском крае завершился приём документов на выдвижение кандидатов на осенние выборы. Всего по региону на 94 мандата выдвинулось 340 кандидатов от восьми политических партий, а также в порядке самовыдвижения.

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