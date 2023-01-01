На осенних выборах в Пермском крае на 94 мандата претендуют 340 человек Следующий этап избирательных кампаний — регистрация кандидатов Поделиться Твитнуть

фото Константин Долгановский

В Пермском крае завершился приём документов на выдвижение кандидатов на осенние выборы. Всего по региону на 94 мандата выдвинулось 340 кандидатов от восьми политических партий, а также в порядке самовыдвижения. Об этом сообщили в крайизбиркоме.

В частности, партия «Единая Россия» выдвинула 94 кандидата; «ЛДПР» — 61; «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — 51; «КПРФ» — 50; «Справедливая Россия» — 46; «Новые Люди»- 8; «Родина» — 4; «Яблоко — 1. Ещё 25 кандидатов — самовыдвиженцы.

По словам председателя крайизбиркома Игоря Вагина, «текущую кампанию отличает широкое представительство различных политических партий, что полностью отвечает интересам избирателей. Это предоставляет возможность жителям муниципалитетов, в которых проходят выборы, выбрать наиболее подходящую для себя программу и кандидата».

Следующий этап избирательных кампаний — регистрация кандидатов. Приём документов на регистрацию продлится до 18:00 26 июля. Решения о регистрации или мотивированном отказе в регистрации, будут приняты в течение 10 дней со дня подачи кандидатом полного пакета документов — то есть до 4 августа включительно.

Напомним, что в дни голосования 8, 9 и 10 сентября избиратели будут выбирать депутатов дум Горнозаводского, Кизеловского, Краснокамского, Оханского, Чайковского городских округов, а также участвовать в довыборах депутата Пермской городской думы по округу № 5 и депутата Законодательного собрания по округу № 17.

Проголосовать около 262 тыс. избирателей смогут как традиционно — на избирательных участках, так и впервые через Интернет — с применением дистанционного электронного голосования.

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