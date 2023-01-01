Максим Артамонов В парке Горького в Перми на американских горках застряли три кабинки с людьми Никто из них не пострадал, людям вернули деньги за билеты Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Днём 24 июля на аттракционе «Американские горки» в парке им.Горького застряли несколько человек. Первые сообщения о происшествии появились в группе «ЧП Пермь» в соцсети ВКонтакте.

По словам очевидцев, застряло три кабинки, и люди не могли выйти.

По данным 59.ru, остановка произошла из-за сбоя в работе аттракциона. Никто из пассажиров не пострадал.

«На контроллере аттракциона появилось сообщение об ошибке. После перезагрузки контроллера аттракцион заработал. Посетителей парка, которые застряли в кабинках, переместили к платформе, на которой происходит посадка и высадка. Им вернули деньги за билеты», — пояснил изданию директор парка имени Горького Александр Целуйко.

Он также отметил, что пассажиры оказались заблокированными не более 10 минут, и сейчас «Американские горки» работают в тестовом режиме, но без пассажиров. Пока проверяется работоспособность аттракциона.

Это уже не первый инцидент в парке Горького. Так, 28 августа 2020 года производственную травму со смертельным исходом получил оператор аттракциона «Американские горки». ЧП произошло о время утреннего технического осмотра и тестового запуска аттракциона (то есть в нерабочее время). Сотрудника отвезли в больницу, где скончался 5 сентября.

Как выяснилось, «при тестовом запуске аттракциона, находясь в неположенном месте, в результате удара фрагментом кабины аттракциона по голове получил открытую черепно-мозговую травму, от которой в последующем скончался в медицинском учреждении». Следком по региону возбудил уголовное дело.

В том же году, 17 октября, два человека застряли на колесе обозрения. Оператор выключил аттракцион в тот момент, когда на нём находились люди.





Ранее, в начале июля 2016 года в момент работы нового аттракциона «Седьмое небо» произошёл сбой программы, и кресла с пассажирами задели кроны деревьев. Операторы остановили механизм. Люди отделались лёгким испугом, никто не пострадал.

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