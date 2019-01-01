В пермском парке им. Горького оператор аттракциона «Американские горки» получил смертельную травму Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми, в Центральном парке развлечений им. М. Горького, производственную травму со смертельным исходом получил оператор аттракциона «Американские горки». Трагедия произошла ещё 28 августа, но о ней стало известно только сейчас, после того как эту информацию обнародовало Следственное управление СКР по Пермскому краю.

В самом парке сообщили, что ЧП произошло о время утреннего технического осмотра и тестового запуска аттракциона (то есть в нерабочее время). Сотрудник был госпитализирован в больницу, где скончался 5 сентября.

В СКР уточнили, что «при тестовом запуске аттракциона, находясь в неположенном месте, в результате удара фрагментом кабины аттракциона по голове получил открытую черепно-мозговую травму, от которой в последующем скончался в медицинском учреждении».

Следователи начали проверку по факту причинения тяжкого вреда здоровью, по итогу которой будет принято процессуальное решение.

Сейчас аттракцион закрыт для посетителей.

Рашид Габдуллин, директор ЦПР им. М. Горького:

— Произошла трагедия, невосполнимая утрата для родных, близких и друзей. Мы — все сотрудники парка — глубоко переживаем и приносим искренние соболезнования семье погибшего. Парк помогает работе комиссии и готов оказывать всю возможную помощь семье. Сейчас изучаются все материалы происшествия, просматривается техническая документация аттракциона, ведётся проверка соблюдения требований охраны труда на рабочем месте.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.