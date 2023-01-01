В Перми на территории банного комплекса вспыхнул пожар Поделиться Твитнуть

В понедельник, 24 июля, около 16.00 на территории банного комплекса на ул. Встречной в Индустриальном районе Перми вспыхнул пожар. Тушить огонь выехали 8 сотрудников МЧС, было привлечено две единицы техники.

Как сообщили в ведомстве, по прибытии на место было установлено, что горят деревянные поддоны на площади около 2 кв. м.

Ликвидировать возгорание удалось за 15 минут. Погибших и пострадавших нет.

В настоящее время сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю устанавливают причины пожара.

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