Максим Артамонов В Перми объявили о планах реконструкции сада Миндовского Его предлагается концептуально изменить Поделиться Твитнуть

Фото: Павел Черепанов

В сети появились первые макеты благоустройства сада им. Миндовского в Индустриальном районе Перми. Их в своём telegram-канале разместил депутат Законодательного собрания Пермского края, советник губернатора по вопросам строительства Павел Черепанов.

«Процесс это будет не быстрый (реконструкция сада — прим. ред.), однако первоначальный этап поиска и утверждения плана нового парка уже запущен. Сад Миндовского не является приоритетной задачей на данный момент, однако при масштабном благоустройстве ул. Мира, предложенном главой региона Дмитрием Махониным, считаю верным не забывать и про сад», — написал Черепанов.

К посту он приложил изображения наработок и идей по благоустройству сада. При этом чиновник пояснил, что окончательный вариант будет обсуждаться со всеми, и лишь после этого будет утверждён.

Фото: Павел Черепанов

В планах властей — улучшение парка имени Миндовского. Его предлагается концептуально изменить.

Напомним, в конце июня губернатор Пермского края Дмитрий Махонин анонсировал начало реконструкции ул. Мира. Там отремонтируют фасады и уберут нестационарные объекты торговли.

Фото: Павел Черепанов

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