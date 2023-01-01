В 2024 году в Перми начнётся реконструкция улицы Мира На ней планируется убрать «нестационарные объекты, которые портят вид» Поделиться Твитнуть

ул. Мира / фото: fotohost.ru

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время прямого эфира ВКонтакте анонсировал начало реконструкции ул. Мира в Индустриальном районе Перми. Там отремонтируют фасады и уберут нестационарные объекты торговли.

Махонин заявил, что «благоустройство улицы Мира у нас (очевидно, краевых властей — прим. ред.) в приоритете».

«Мне бы хотелось, чтобы главная улица Индустриального района приобрела другой вид, избавилась от незаконных нестационарных объектов, которые портят вид. Думаю, в следующем году начнём ремонтировать фасады, а после займёмся работами по аналогии с проведёнными на ул. Ленина», — пояснил свою мысль Махонин.

Он добавил, что уже началось проектирование ремонтных работ на фасадах. На эти цели привлечены средства из бюджета, а дополнительное финансирование выделила компания «Сибур».

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