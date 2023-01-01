В Прикамье растут объёмы выдачи ИТ-ипотеки За первое полугодие 2023 года в ВТБ выдано больше ипотечных кредитов, чем за весь 2022 год Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам первых шести месяцев 2023 года работники IT-сферы Пермского края оформили в ВТБ ипотечные кредиты в рамках специальной льготной программы на сумму более 88 млн руб. Общий объем сделок уже на 80% превышает результат всего 2022 года.

В целом по стране лидером по выдаче средств в рамках программы выступают Москва и Московская область — на эти регионы по итогам первого полугодия в ВТБ приходится примерно половина объема продаж (около 6,5 млрд руб.). На втором месте — Санкт-Петербург с Ленинградской областью, где IT-специалисты получили на покупку недвижимости порядка 2,5 млрд руб. На третьем месте Республика Татарстан с объемом выдач более 470 млн. руб. Всего по итогам января-июня 2023 года более 1,4 тысячи работников IT-сферы получили в ВТБ ипотеку в рамках специальной льготной программы. Общий объем сделок составил 13,7 млрд руб. Средний размер ипотечного кредита по программе в ВТБ по итогам января-июня составил 9,8 млн руб. сократившись с начала года на 3%.

«После обновления условий госпрограммы в феврале интерес к ней заметно вырос. Наш банк со своей стороны также улучшил условия для своих клиентов, повысив максимально доступную сумму средств. С февраля при покупке недвижимости в городах-миллионниках по IT-ипотеке заемщики могут получить до 30 млн руб. Решение позволяет работникам сферы информационных технологий не ограничиваться суммой кредита, установленной госпрограммой, и приобрести объект увеличенной площади или более высокого класса. Кредит с увеличенной суммой в ВТБ доступен от 4% годовых», — рассказал управляющий ВТБ в Пермском крае Владимир Стрельников.

Согласно условиям IT-ипотеки, оформить кредит по льготной ставке могут работники сферы информационных технологий в возрасте до 50 лет включительно. Организация, в которой трудится будущий заемщик, должна быть аккредитована Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Одновременно в программе предусмотрены требования к уровню дохода клиента. Для IT-специалистов, работающих в городах-миллионниках, он должен составлять не менее 120 тыс. руб. в месяц, в остальных населенных пунктах — 70 тыс. руб.. В Москве минимальный ежемесячный доход для получения льготного кредита достигает 150 тыс. руб. Первый взнос должен составлять не менее 15% от стоимости недвижимости.

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