В Перми проезд по улице Луначарского ограничен из-за замены теплосети Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермские тепловые сети проводят монтаж участка теплосети по ул. Попова в Ленинском районе Перми. Здесь появится 240 метров нового магистрального трубопровода. Мероприятия реализуются в рамках подготовки к отопительному сезону 2023-2024 гг. и необходимы для надежного теплоснабжения жителей. Работы согласованы администрацией Перми.

В связи с перекладкой теплосети по ул. Попова на период с 21.07.2023г. по 04.08.2023г. закрыт проезд по ул. Луначарского на участке от перекрестка с ул. Борчанинова до перекрестка с ул. Попова. Для местных жителей организован выезд из дворов через ул. Луначарского по дополнительно установленным знакам.

Энергокомпания приносит жителям извинения за доставленные неудобства и напоминает: подготовка теплосетевой инфраструктуры к несению нагрузок обязательна и проводится для стабильного теплоснабжения жителей в осенне-зимний период.





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