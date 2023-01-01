Алёна Бронникова Ремонт автомобильных дорог в Барде оценили в 111 млн рублей Конкурс состоится в августе 2023 года Поделиться Твитнуть

Барда

Валерий Заровнянных

МКУ «ЖКХ и благоустройство Бардымского муниципального округа Пермского края» в августе определит подрядчика для выполнения ремонта автомобильных дорог в Барде. Соответствующая информация появилась 24 июля в плане-графике на сайте региональной информационной системы в сфере закупок региона.

Согласно указанным данным, начальная цена открытого конкурса в электронной форме определена в размере 111 111 112 руб. Планируемый срок окончания исполнения контракта — декабрь 2024 года. Главным распорядителем бюджетных средств указано УКС администрации Бардымского муниципального округа Пермского края.

Кроме того, до осени 2024 года планируется провести ремонт участков федеральной трассы Барда-Куеда, а затем подрядчик должен будет содержать эти участки до осени 2025 года. Начальная (максимальная) цена — 876,2 млн руб.

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