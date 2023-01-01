Олег Антонов На ремонт и содержание трассы в Пермском крае могут потратить более 876 млн рублей Ремонт дороги Барда–Куеда должны закончить к осени 2024 года Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Новый компаньон"

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края объявило отбор подрядчика на проведение капитального ремонта и содержание дороги Барда—Куеда. С исполнителем будет заключён контракт жизненного цикла. Начальная (максимальная) цена — 876,2 млн руб. Информация опубликована на портале госзакупок.

Заявки принимаются до 9 августа, определение подрядчика назначено на 14 августа.

Работы предстоят выполнить на участках трассы 15-21 км и 21-26 км. Они разбиты на несколько этапов. Срок окончания ремонта — октябрь 2024 года. Строителям предстоит уложить новое покрытие, установить наружное освещение, заменить мост через реку Ашап. В рамках контракта подрядчику предстоит содержать отремонтированные участки до осени 2025 года.





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