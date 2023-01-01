ITPS подтвердила высокие позиции в рейтинге RAEX Компания заняла 18 место из 200 в общем рейтинге Поделиться Твитнуть

Российский рынок консалтинга вырос за прошедший год на 8%, об этом говорят данные международного рейтингового консорциума RAEX, который опубликовал очередной, 24-й по счету рейтинг Крупнейших консалтинговых групп и компаний России по итогам 2022 года. Группа компаний ITPS заняла 18 строчку в общем рейтинге, в котором приняли участие 200 российских компаний, а также 4 место в сегменте «ИТ-консалтинг: разработка и системная интеграция».

В Рэнкинге крупнейших российских групп и компаний в области ИКТ ITPS заняла 28 место, а также 13 место в сегменте «Услуги в области информационных технологий», существенно улучшив свои позиции в сравнении с прошлым годом. По итогам 2022 года крупнейшие ИТ-компании и группы России показали самые высокие темпы роста выручки (36% за год), такая динамика наблюдалась в рэнкинге более 10 лет назад.

«Рост спроса на ИТ-консалтинг связан с необходимостью компаний опережать конкурентов и достигать уникальных преимуществ. Мы помогаем разрабатывать эффективные стратегии развития систем и бизнес-процессов, учитывая реальные потребности бизнеса и доступные ресурсы. Инвестируя в ИТ-консалтинг, компании получают осознанный план действий и достигают целевых результатов в кратчайшие сроки. Сегодня уже все понимают, что существует определенный критический объем проекта, ниже которого эффекты практически не ощущаются, но с каждым новым этапом цифровизации технологического процесса, эффекты начинают проявляться, увеличиваются просто в геометрической прогрессии», — комментирует председатель Совета директоров группы компаний ITPS Леонид Тихомиров.

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