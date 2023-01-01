Каждый третий пермяк хотел бы работать на госслужбе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным опроса сервиса SuperJob, 33% пермяков хотели бы работать госслужащими, при этом 47% опрошенных однозначно ответили, что не мечтают о подобной карьере, а остальные затруднились с ответом.

Работать чиновниками мужчины стремятся чаще женщин (38 и 32% соответственно).

Количество желающих стать чиновниками растёт с увеличением возраста и уровня доходов опрошенных. Так, в госслужбу хотели пойти 26% молодых людей до 24 лет и 35% горожан старше 45 лет; 33% зарабатывающих до 50 тыс. руб. в месяц и 43% с доходом от 80 тыс. руб. Средний возраст соискателя должности на госслужбе - 40 лет.

По мнению пермяков, попасть на хорошую должность в госслужбе можно лишь коррупционным путём (речь идёт о покупке "хлебной" должности или нужных связях).

По данным SuperJob, за год число вакансий государственной гражданской службы снизилось на 13%, а резюме стало меньше на 35%.













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