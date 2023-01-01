Максим Артамонов Городские власти продлят автобусный маршрут № 71 до Перми I По новой схеме автобусы начнут ездить с августа этого года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми планируют продлить автобусный маршрут № 71 до Перми I. В мае этого года маршрут временно запустили для компенсации трамвайного сообщения, отменённого из-за ремонта трамвайной линии на ул. Куйбышева. Об этом сообщает ТК ВЕТТА.

Сейчас автобусы курсируют от ул. Анвара Гатауллина до Октябрьской площади.

В связи с планами продлить маршрут «Гортранс» проводит отбор подрядчика, который будет обслуживать маршрут № 71 сообщением «Ул. Анвара Гатауллина — Станция Пермь I». По новому маршруту автобусы планируется запустить с 12 августа 2023 года.

При этом часть пути изменится: от остановки «Строительный факультет» автобусы будут курсировать по улицам Чкалова и Героев Хасана до площади Карла Маркса, а затем будут ездить по улицам Белинского, Сибирской и Монастырской.

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