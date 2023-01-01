Андрей Стрельцов Из «Пармы» ушёл игрок сборной страны Данила Походяев Он продолжит карьеру в БК «Руна» Поделиться Твитнуть

Выступавший за «Парму» в прошлом сезоне форвард Данила Походяев следующий сезон проведёт в составе баскетбольного клуба «Руна». Об этом сообщается на сайте пермской команды.

В этом году игрок был приглашён на сбор национальной команды. Возможно, он примет участие в товарищеских матчах сборной России и Ирана, которые состоятся в Перми 7 и 9 августа.

В то же время, БК «Парма» объявил о заключении контракта с тяжёлым форвардом Русланом Абдулбасировым. Баскетболисту 29 лет, его рост 211 см. Контракт с игроком рассчитан на два года. В минувшем сезоне он выступал за «Новосибирск».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.