Максим Артамонов
В Прикамье водитель и пассажир питбайка оказались в реанимации после ДТП
Мотоцикл врезался в легковой автомобиль
В Пермском крае 22 июля водитель питбайка врезался в легковой автомобиль на трассе в районе Сергино. Об этом сообщает telegram-канал «ЧП Пермь», уточнив, что у водителя много переломов, а у пассажира сломаны обе ноги. Их увезли в реанимацию.
По данным пресс-службы ГУ МВД по Пермскому краю, ДТП произошло 22 июля около 14:15 на 18 км автодороги Сива—Сергино. Предварительно установлено, что водитель мотоцикла «Питбайк» при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2114.
В результате аварии водитель и пассажир мотоцикла госпитализированы с различными травмами.
Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства автоаварии.
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