Максим Артамонов В Прикамье водитель и пассажир питбайка оказались в реанимации после ДТП Мотоцикл врезался в легковой автомобиль Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал ЧП Пермь

В Пермском крае 22 июля водитель питбайка врезался в легковой автомобиль на трассе в районе Сергино. Об этом сообщает telegram-канал «ЧП Пермь», уточнив, что у водителя много переломов, а у пассажира сломаны обе ноги. Их увезли в реанимацию.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Пермскому краю, ДТП произошло 22 июля около 14:15 на 18 км автодороги Сива—Сергино. Предварительно установлено, что водитель мотоцикла «Питбайк» при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2114.

В результате аварии водитель и пассажир мотоцикла госпитализированы с различными травмами.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства автоаварии.

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