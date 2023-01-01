Андрей Стрельцов
«Амкар» одержал победу над московским клубом «Чертаново»
С выезда пермская команда возвращается с максимальным числом набранных очков
Игру второго тура в чемпионате второй лиги среди команд «серебряной» группы Дивизиона «А» «красно-чёрные» провели в Москве и обыграли клуб «Чертаново» со счётом 2:0 .
Оба гола в этой встрече подопечные Ивана Черенчикова забили в первом тайме. Отличились Давид Папикян и Иван Матюшенко.
Напомним, что в первом туре «Амкар» также на выезде сумел добыть победу над ФК «Челябинск».
Теперь 29 июля «Амкар» сыграет свой первый матч в сезоне на родном стадионе. Соперником будет липецкий «Металлург».
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