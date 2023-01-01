В Перми с 14 этажа дома в ЖК «Солнечный город» упала женщина и разбилась насмерть Поделиться Твитнуть

В ночь на 22 июля произошло ЧП в жилом комплексе «Солнечный город» краевого центра. Из окна квартиры на 14 этаже дома № 93а по ул. Островского в Свердловском районе выпала молодая женщина. От полученных травм она скончалась на месте. Об этом сообщает ВЕТТА.

По данным ВЕТТА, после происшествия во дворе дома появился мужчина в нетрезвом состоянии, который принялся разбивать припаркованные автомобили. При этом он выкрикивал, что это он выбросил погибшую из окна. Его задержала группа быстрого реагирования.

Расследованием занимается следственный комитет. Официальной информации о происшествии из ведомства не поступало.

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